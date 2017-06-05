Сокуров стал лауреатом премии Европейской киноакадемии

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Режиссер Александр Сокуров получил почетную премию Европейской киноакадемии. Об этом сообщается на сайте организации. Россиянин станет почетным гостем 30-й церемонии вручения наград киноакадемии, которая состоится 9 декабря в Берлине.

Европейская киноакадемия присудила российскому режиссеру Александру Сокурову почетную премию, передает ТАСС.

"Европейская киноакадемия имеет честь вручить Александру Сокурову премию "За достижения в ходе творческого пути" за его выдающуюся работу в области режиссуры, драматургии и кинематографа", - говорится в сообщении киноакадемии.

Кинематографистов, которые будут отмечены в ключевых номинациях, назовут 9 декабря в Берлине. Сокуров будет почетным гостем на мероприятии.

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