Российские Су-27 были подняты для перехвата самолетов ВВС США

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Самолеты ВВС США провели разведку вблизи Калининградской области. В течение около трех часов они курсировали у побережья нашей страны. Впоследствии для перехвата американских разведчиков были подняты российские истребители Су-27.

Два американских самолета совершили разведывательные полеты у сухопутных границ России на юге Балтики. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на данные западных сайтов, отслеживающих передвижение военной авиации.

"Стратегические разведывательные самолеты ВВС США RC-135W и RC-135U, вылетевшие с авиабазы Милденхолл в Великобритании, подлетели к Калининградской области со стороны Балтики. В течение около трех часов они курсировали у российского побережья, находясь в международном воздушном пространстве", - говорится в сообщении.

В некоторые периоды времени американские самолеты приближались на расстояние 60 километров к побережью Калининградской области. Впоследствии для перехвата разведчиков ВВС США были подняты российские истребители Су-27.