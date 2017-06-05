В Киеве призвали Германию и Францию покаяться перед украинцами

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Германия и Франция должны покаяться перед украинцами за то, что в 2008 году не позволили ей получить план действий по членству в НАТО. Об этом заявила зампред Верховной Рады Ирина Геращенко. По ее словам, Берлин и Париж теперь должны сделать все, чтобы исправить ту ошибку.

Заместитель председателя Верховной Рады Украины Ирина Геращенко заявила, что Германия и Франция допустили катастрофическую ошибку, не дав Киеву вступить в НАТО в 2008 году. В связи с этим она предложила Берлину и Парижу "искупить эту вину и грех" перед украинцами, о чем написала на своей странице в Facebook.

По ее словам, в 2008 году Украина, а также Грузия должны были получить план действий по членству в НАТО и впоследствии стать 30 и 31 членами Североатлантического альянса. Однако именно Берлин и Париж заблокировали решение о предоставлении ПДЧ Украине и Грузии, хотя за это выступали США.

По ее мнению, Германия и Франция теперь должны сделать все, чтобы "Украина стала членом НАТО".

Свой пост Геращенко посвятила тому факту, что Черногория стала 29-м членом НАТО.

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