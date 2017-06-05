16:34, 05 июня 2017

В американском Орландо произошла стрельба с многочисленными жертвами

Теги:  В мире  полиция  сша  стрельба  жертвы

В американском городе Орландо произошла стрельба. По данным пресс-службы шерифа округа Орандж, несколько человек погибли. Подробности инцидента не сообщаются.

В американском городе Орландо произошла стрельба. Несколько человек погибли. Об этом сообщили в офисе шерифа округа Орандж.

"Офис шерифа округа Орандж работает на месте происшествия, которое в настоящее время стабилизировано. Множество погибших. Ситуация под контролем. Шериф выступит сразу же, как только информация будет уточнена", - говорится в сообщении. 

Инцидент произошел в промышленной зоне на Форсайт-роуд в Орландо. В офисе шерифа призвали воздержаться от телефонных звонков. Вся информация будет появляться в Twitter-ленте и на месте происшествия. 

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