В американском Орландо произошла стрельба с многочисленными жертвами

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В американском городе Орландо произошла стрельба. По данным пресс-службы шерифа округа Орандж, несколько человек погибли. Подробности инцидента не сообщаются.

В американском городе Орландо произошла стрельба. Несколько человек погибли. Об этом сообщили в офисе шерифа округа Орандж.

OCSO working shooting scene that has stabilized. Multiple fatalities. Situation contained. Sheriff will brief as soon as info is accurate. — OCSO FL News (@OrangeCoSheriff) 5 июня 2017 г.

"Офис шерифа округа Орандж работает на месте происшествия, которое в настоящее время стабилизировано. Множество погибших. Ситуация под контролем. Шериф выступит сразу же, как только информация будет уточнена", - говорится в сообщении.

Инцидент произошел в промышленной зоне на Форсайт-роуд в Орландо. В офисе шерифа призвали воздержаться от телефонных звонков. Вся информация будет появляться в Twitter-ленте и на месте происшествия.

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