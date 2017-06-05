В Москве объявлено штормовое предупреждение

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Штормовое предупреждение объявлено в столице в связи с сильным дождем и порывистым ветром. Мосводосток организовал круглосуточное дежурство порядка 356 бригад и 285 единиц техники из-за большого количества осадков.

В столице объявлено штормовое предупреждение в связи с сильным дождем и порывистым ветром. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Мосводостока.

"В связи с получением неблагоприятного прогноза погоды, для предупреждения скоплений воды на проезжей части и оперативного принятия мер по обеспечению бесперебойного движения общественного транспорта", - говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что было организовано круглосуточное дежурство порядка 356 бригад и 285 единиц техники. По последним данным, до конца дня в столице может выпасть более 20 процентов месячной нормы осадков.

Ранее сообщалось, что в понедельник в Москве ожидается дождь и сильный ветер с порывами до 18 метров в секунду. МЧС рекомендовало пережидать непогоду в капитальных строениях.

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