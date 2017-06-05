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В Подмосковье умер еще один пострадавший во время урагана ребенок. Таким образом, число жертв в области и столице достигло 16 человек.

Число жертв урагана в Подмосковье увеличилось до шести. Накануне скончался ребенок из Люберец, получивший травмы в ходе разгула стихии, передает "Интерфакс" со ссылкой на Минздрав Московской области.

​Ураганный ветер до 25 м/c обрушился на Москву и Московскую область 29 мая. Жертвами стихии в столице и Подмосковье стали 16 человек (10 – в столице), более 170 человек пострадали. Без электричества в Московской области остались 18,3 тысячи человек. В Подмосковье в результате урагана было повалено около 300 деревьев.

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