Вертолет загорелся после жесткой посадки в Адыгее

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Принадлежность вертолета, совершившего жесткую посадку с последующим возгоранием в районе станицы Сергиевской, не известна, пилот не обнаружен. На место выехала группа спасателей МЧС по Адыгее.

Вертолет совершил жесткую посадку в Адыгее и загорелся. Об этом сообщает "Интерфакс".

Инцидент произошел в районе станицы Сергиевская Гиагинского района Адыгеи в 15:30 по московскому времени. Погибших и пострадавших нет, заявили в пресс-службе Южного регионального центра МЧС России.

"Принадлежность вертолета, совершившего жесткую посадку с последующим возгоранием в районе станицы Сергиевской, не известна, пилот не обнаружен. На место выехала группа спасателей МЧС по Адыгее", - сказал руководитель пресс-службы МСЧ по республике Сергей Сергеев.

Вертолет выполнял сельскохозяйственные работы.

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