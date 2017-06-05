Вертолет загорелся после жесткой посадки в Адыгее
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Принадлежность вертолета, совершившего жесткую посадку с последующим возгоранием в районе станицы Сергиевской, не известна, пилот не обнаружен. На место выехала группа спасателей МЧС по Адыгее.
Вертолет совершил жесткую посадку в Адыгее и загорелся. Об этом сообщает "Интерфакс".
Инцидент произошел в районе станицы Сергиевская Гиагинского района Адыгеи в 15:30 по московскому времени. Погибших и пострадавших нет, заявили в пресс-службе Южного регионального центра МЧС России.
"Принадлежность вертолета, совершившего жесткую посадку с последующим возгоранием в районе станицы Сергиевской, не известна, пилот не обнаружен. На место выехала группа спасателей МЧС по Адыгее", - сказал руководитель пресс-службы МСЧ по республике Сергей Сергеев.
Вертолет выполнял сельскохозяйственные работы.
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