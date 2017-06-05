Замгубернатора Курской области подозревается в получении взятки

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СКР возбудил уголовное дело в отношении замгубернатора Курской области Василия Зубкова по подозрению в получении взятки в размере одного миллиона рублей. По данным следствия, в 2015 году он содействовал в получении строительной компанией заключения, которое было необходимо для ввода в эксплуатацию жилого дома, где имелся ряд нарушений.

Следственный комитет России возбудил уголовное дело в отношении заместителя губернатора Курской области Василия Зубкова по подозрению в получении взятки. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Также по данному делу проходят его соучастники Андрей Занин, Александр Филимонов и Наталья Кретова. В зависимости от роли каждого они подозреваются в совершении преступлений, предусмотренных статьями "Посредничество во взяточничестве", "Дача взятки" и "Пособничество в даче взятки".

По данным следствия, Зубков в 2015 году получил взятку в виде недвижимого имущества стоимостью более одного миллиона рублей за содействие в получении строительной компанией заключения, которое было необходимо для ввода в эксплуатацию жилого дома, где имелся ряд нарушений. В настоящее время следственные органы уточняют все обстоятельства преступления.