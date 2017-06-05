В Сочи двое детей выпали на проезжую часть из багажника машины. Видео

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В Сочи двое детей выпали на проезжую часть из багажника машины. В полиции установили, что несовершеннолетних перевозила их мать. В интернете опубликовали видеозапись инцидента.

В Сочи мать перевозила двоих детей в багажнике автомобиля. Во время движения они выпали на проезжую часть, передает ТАСС.

На видеозаписи с авторегистратора, размещенной на YouTube, видно, как дети на повороте выпадают из багажника внедорожника.

Автор: YouTube/SochiFramer

"По предварительным данным, 39-летняя местная жительница, управляя автомобилем Volvo, перевозила двух своих детей в багажном отделении. На пересечении улицы Горького и Курортного проспекта по не установленной пока причине задняя дверь иномарки открылась, и дети выпали на проезжую часть", - рассказали в МВД по Краснодарскому краю.

В отношении женщины составлен протокол по статье "Нарушение правил перевозки людей". Ее трехлетняя дочь получила травмы, с которыми была доставлена в больницу. Другой ребенок при падении не пострадал.

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