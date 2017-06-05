Пять человек погибли в результате стрельбы в Орландо
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В результате стрельбы в промышленной зоне на Форсайт-роуд в Орландо погибли пять человек. Мужчина, открывший огонь по людям, впоследствии покончил с собой. Правоохранительные органы заявили, что данный инцидент не связан с терроризмом. По их данным, произошедшее является бытовым конфликтом.
В результате стрельбы в американском городе Орландо погибли пять человек. Сам стрелок, открывший огонь по людям, впоследствии покончил с собой. Об этом сообщает телеканал CNN.
Large police presence off of Forsyth @WFTV pic.twitter.com/hdlPzUwLyH— Sarahbeth Ackerman (@SAckermanWFTV) 5 июня 2017 г.
Стрельба произошла в промышленной зоне на Форсайт-роуд в Орландо. В настоящее время полицейские перекрыли несколько улиц в этом районе и сами расположились рядом со складами недалеко от места происшествия.
Правоохранительные органы также заявили, что данный инцидент не связан с терроризмом. По их данным, произошедшее является бытовым конфликтом.
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