Пять человек погибли в результате стрельбы в Орландо

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В результате стрельбы в промышленной зоне на Форсайт-роуд в Орландо погибли пять человек. Мужчина, открывший огонь по людям, впоследствии покончил с собой. Правоохранительные органы заявили, что данный инцидент не связан с терроризмом. По их данным, произошедшее является бытовым конфликтом.

В результате стрельбы в американском городе Орландо погибли пять человек. Сам стрелок, открывший огонь по людям, впоследствии покончил с собой. Об этом сообщает телеканал CNN.

Стрельба произошла в промышленной зоне на Форсайт-роуд в Орландо. В настоящее время полицейские перекрыли несколько улиц в этом районе и сами расположились рядом со складами недалеко от места происшествия.

Правоохранительные органы также заявили, что данный инцидент не связан с терроризмом. По их данным, произошедшее является бытовым конфликтом.

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