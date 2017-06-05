Катар в изоляции: новое обострение на Ближнем Востоке

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Сразу несколько государств разорвали дипломатические отношения с Катаром. Первыми были Бахрейн, Египет, Саудовская Аравия и ОАЭ. Затем к ним присоединились Йемен, Ливия и Мальдивская республика. Официально все они обвиняют Доху в финансировании запрещенных в России террористических группировок "Исламское государство" и "Аль-Каида". Однако, по мнению экспертов, причиной дипломатического кризиса мог стать курс на укрепление отношений с Ираном, о котором не так давно объявил эмир Катара.

Этот конфликт коснулся даже футбола. Один самых титулованных клубов Саудовской Аравии "Аль-Ахли" неоднократно становился победителем национального первенства в футболках, на которых красуется спонсорская надпись катарской авиакомпании. Теперь контракт разорван. Да и самолетам из Дохи запретили не только использовать аэропорты Саудовской Аравии для посадки, больше нельзя пролетать над страной. И это далеко не все запреты, узнал "ТВ Центр".

Своих послов Саудовская Аравия обещает вывезти из Дохи за 48 часов. Такой же срок дан сотрудникам дипмиссии Катара, чтобы те покинули страну. Вслед за Саудовской Аравией дипломатические отношения с Катаром разрывают Объединенные Арабские Эмираты, Бахрейн, Египет, Йемен и Мальдивские острова. Государству, которое 95% товаров экспортирует, фактически объявляют транспортную и торговую блокаду, перекрывая любое сообщение - по суше, морю и воздуху. Причина одна - Катар обвиняется в поддержке террористических организаций.

"Катар должен повиноваться и принять результаты саммита в Эр-Рияде. Ограничить свои отношения с Ираном, прекратить спонсировать СМИ и поддерживать террористические организации, которые дестабилизируют обстановку в Сирии, Йемене, Ливии и Египте", - сообщил политолог Саид Садек.

Египетские власти оказались одними из тех, кто открыто обвинил Катар в поддержке "Братьев-мусульман" (организация запрещена в России – прим. ред.). Ровно пять лет назад президентом Египта стал член этой партии и был свергнут после госпереворота. Обвинения других стран более расплывчаты. Например, якобы катарский телеканал Al Jazeera стал слишком влиятельным на Ближнем Востоке. Но последней каплей, как оказалось, стало выступление эмира Катара после встречи лидеров стран Ближнего Востока с Дональдом Трампом.

"Катар не хочет подчиняться Саудовской Аравии — если так. Садовская Аравия большая и все ей вроде как подчиняются, за исключением более или менее — Оман, Кувейт. А Катар просто встал в позу, типа мы сами по себе. А вы кто такие? Денег у нас много. Страна ведет достаточно самостоятельную политику, нацеленную на противостояние СА. Что СА не нравится", - сказал директор Центра изучения стран Ближнего Востока и Центральной Азии Семен Багдасаров.

Эксперты уверены, что через некоторое время раскол между странами удастся решить. Тем более что конфликты между государствами Персидского залива только затруднят ликвидацию главной мировой проблемы - терроризма. Поэтому Катар и Саудовская Аравия должны придти к компромиссу, так считают в США и России.

"Мы убеждены, любые противоречия могут иметь место. Мы никогда не радовались тем трудностям, которые возникают в отношениях между другими странами. Заинтересованы в том, чтобы поддерживать добрые отношения со всеми, тем более в регионе, в котором самым главным сейчас является концентрация всех усилий на борьбе с общей для всех угрозой - угрозой международного терроризма", - заявил глава МИД России Сергей Лавров.

Еще одна угроза, которую потенциально видят эксперты - срыв договоренностей стран ОПЕК по сокращению добычи нефти. Фондовый рынок Катара уже просел на 10%, впрочем баррель, несмотря на все опасения, пока продолжает расти.

Пётр Вершинин. Данил Гималов. Александр Савин. "ТВ Центр".

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