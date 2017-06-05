Завод Mercedes в Подмосковье выпустит первые машины в 2019 году

Теги: путин Экономика автомобиль подмосковье воробьев автопром mercedes

Первые автомобили с нового завода Mercedes в Подмосковье сойдут с конвейера в первом полугодии 2019 года. Об этом сообщил президенту России Владимиру Путину губернатор Московской области Андрей Воробьев.

Планы создания завода по сборке автомобилей Mercedes в Подмосковье уже в ближайшее время начнут реализовываться, передает "ТВ Центр".

Об этом Владимиру Путину доложил губернатор Московской области Андрей Воробьев. Нынешним летом, по его словам, корпорация Daimler приступит к работам на площадке индустриального парка "Есипово". Он расположен близ Солнечногорска. Легковые автомобили там, по плану, начнут сходить с конвейера через два года. Завод будет выпускать четыре модели.

Власти области намерены уделить особое внимание подготовке кадров. По словам Андрея Воробьева, под запросы автопроизводства адаптируются колледж и профессиональное училище. Губернатор доложил президенту о некоторых других хозяйственных проектах, в том числе о расширении экономической зоны "Дубна", а также о решении социальных задач.

Читайте также:

В России отзывают 30 тысяч автомобилей Citroen из-за ненадежного троса

В России массово отзывают Nissan Almera