МИД России пригрозил ответом на "враждебную линию" Черногории

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Россия в ответ на "враждебную линию" Черногории оставляет за собой право на ответные меры. Об этом заявили в МИД. На Смоленской площади обратили внимание на "очередной поток дезинформации и заезженных пропагандистских клише в адрес России" со стороны Подгорицы.

В МИД России выступили с заявлением по поводу формального завершения процедуры вступления Черногории в НАТО. На Смоленской площади обратили внимание на "очередной поток дезинформации и заезженных пропагандистских клише в адрес России" со стороны Подгорицы.

"В свете враждебной линии черногорских властей российская сторона оставляет за собой право принимать ответные меры на основе взаимности. В политике, как и в физике, всякое действие порождает противодействие", - говорится в сообщении на сайте министерства.

2 июня власти Черногории ввели запрет на въезд в страну 149 гражданам России и Украины, причастным к украинскому кризису.

Отношения России и Черногории ухудшились на фоне вступления этой балканской страны в НАТО. Так, в апреле 2017 года МИД рекомендовал гражданам при планировании поездок в Черногорию учитывать "антироссийскую истерию".

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