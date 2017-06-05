МИД России пригрозил ответом на "враждебную линию" Черногории
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Россия в ответ на "враждебную линию" Черногории оставляет за собой право на ответные меры. Об этом заявили в МИД. На Смоленской площади обратили внимание на "очередной поток дезинформации и заезженных пропагандистских клише в адрес России" со стороны Подгорицы.
В МИД России выступили с заявлением по поводу формального завершения процедуры вступления Черногории в НАТО. На Смоленской площади обратили внимание на "очередной поток дезинформации и заезженных пропагандистских клише в адрес России" со стороны Подгорицы.
"В свете враждебной линии черногорских властей российская сторона оставляет за собой право принимать ответные меры на основе взаимности. В политике, как и в физике, всякое действие порождает противодействие", - говорится в сообщении на сайте министерства.
2 июня власти Черногории ввели запрет на въезд в страну 149 гражданам России и Украины, причастным к украинскому кризису.
Отношения России и Черногории ухудшились на фоне вступления этой балканской страны в НАТО. Так, в апреле 2017 года МИД рекомендовал гражданам при планировании поездок в Черногорию учитывать "антироссийскую истерию".
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