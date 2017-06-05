Житель Петербурга отправил в США посылку с гранатами

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Петербуржец отправил в США посылку с двумя гранатами. Боеприпасы были обнаружены при проверке в аэропорту "Пулково". В настоящее время правоохранительные органы решают вопрос о возбуждении уголовного дела.

В Санкт-Петербурге местный житель отправил в Соединенные Штаты посылку с двумя гранатами. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу "Почты России".

"Сотрудники авиационной безопасности аэропорта "Пулково" совместно с представителями службы безопасности "Почты России" при проверке международных отправлений обнаружили в посылке, следовавшей из Санкт-Петербурга в США транзитом через Париж, два металлических изделия, похожие на гранаты от подствольного гранатомета", - говорится в сообщении.

Впоследствии боеприпасы были изъяты прибывшими на место саперами. В настоящее время правоохранительные органы решают вопрос о возбуждении уголовного дела.