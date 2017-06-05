Лавров обсудил ситуацию с изоляцией Катара с главой МИД страны

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Глава МИД России Сергей Лавров провел телефонный разговор со своим коллегой из Катара Мухаммедом Бен Абдель Рахманом Бен Джасемом Аль Тани. В ходе диалога министры обсудили ситуацию с резким обострением отношений между катарской стороной и рядом других арабских стран.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе телефонного разговора обсудил со своим коллегой из Катара Мухаммедом Бен Абдель Рахманом Бен Джасемом Аль Тани ситуацию с резким обострением отношений между катарской стороной и рядом других арабских стран. Об этом сообщается на сайте МИД.

В ходе диалога стороны выразили серьезную обеспокоенность в связи с возникновением нового очага напряженности внутри арабского мира. Кроме того, Лавров высказался за преодоление обозначившихся противоречий за столом переговоров, путем "взаимоуважительного диалога перед лицом беспрецедентных по своему характеру вызовов", в том числе угрозы терроризма.

Ранее семь стран объявили о разрыве отношений с Катаром. Это Бахрейн, Саудовская Аравия, Египет, ОАЭ, Йемен, Ливия и Мальдивы. Основной причиной для такого шага власти этих стран назвали поддержку террористов со стороны Дохи. В МИД Катара в ответ заявили, что решение этих стран является неоправданным и основывается на голословных утверждениях.

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