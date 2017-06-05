Очевидец массового убийства под Тверью рассказала о поведении стрелка

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Предполагаемый убийца девяти человек в дачном поселке под Тверью арестован на два месяца. Помимо этого, мужчине назначена судебно-психиатрическая экспертиза. Согласно материалам дела, подозреваемый был знаком со своими жертвами, а причиной трагедии мог стать бытовой конфликт.

На вопрос о том, почему мужчина решил расстрелять своих знакомых, он отвечать отказывается. Однако довольно быстро журналистам – со ссылкой на источники в следственных органах – становится известна одна из основных версий массового убийства. Причиной расправы могли послужить насмешки над телосложением человека и сомнения в том, что он служил в армии, передает "ТВ Центр".

"Он был настроен так серьезно. Бил дулом или расстреливал в упор", - рассказала очевидец Марина.

Марина – единственная в этой компании, кому удалось выжить. Она рассказывает, что убийца дважды заходил в ее комнату в дачном доме и просто не заметил, что девушка укрылась под одеялом. В живых свидетелей он оставлять явно не планировал, методично расстреляв из охотничьего карабина "Сайга" девять человек.

"Половина людей находилась на улице, которых он сразу же убил, половина – в доме. Убил сразу, зашел, убил семейную пару, затем убил 92-летнюю бабушку, ветерана войны", - продолжила Марина.

Трагедия произошла в поселке Редкино в 30 километрах от Твери. Дачное застолье затянулось до глубокой ночи. В ходе распития алкоголя завязалась ссора, и одного из мужчин в буквальном смысле прогнали на улицу. По версии следствия, затем он зашел в свой загородный дом, зарядил ружье и вернулся. Началась бойня. Полицию вызвала девушка, успевшая спрятаться. Когда сотрудники правоохранительных органов прибыли на место массового убийства, подозреваемый перетаскивал тела внутрь дома. Еще один труп спрятал в багажнике автомобиля.

"Прибывшие сотрудники полиции - это участковый уполномоченный и сотрудник ГИБДД -сначала провели наблюдение за домом и специально выбрали момент удачный для его задержания. То есть они специально выбирали момент, когда он отложит в сторону оружие, прекрасно осознавая, что он может оказать вооружённое сопротивление", - сообщил начальник пресс-службы УМВД России по Тверской области Вадим Левшин.

Среди погибших – три семейных пары, у которых остались маленькие дети. Дом, где произошла трагедия, принадлежал супругам из Зеленограда. Известно, что подозреваемый – 45-летний Сергей Егоров – официально зарегистрирован в Москве. В поле зрения полицейских прежде не попадал, на оружие имел разрешение. Хранил карабин по всем правилам. Работал электриком в Тверской области. Причем пользовался авторитетом у местных жителей.

"Да, нормальный мужик, пришел, списал электричество, да и ушел", - рассказывает местный житель. "Когда сказали, мы не поверили. Спокойный, тихий, был, всегда здоровался", - подтверждает другой.

Однако по поводу психического здоровья мужчины возникли сомнения и у следователей, и у медиков.

"Подозреваемому назначена стационарная судебно-психиатрическая экспертиза. К настоящему времени следователями и криминалистами центрального аппарата СК России и СУ СК России по Тверской области с применением новейшей криминалистической техники завершен осмотр места происшествия", - сообщила официальный представитель СКР Светлана Петренко.

Если мужчину признают вменяемым и виновным, ему грозит пожизненное заключение. Полицейские уже назвали случившееся самым громким убийством в регионе за последние 20 лет.

Егор Киселёв, "ТВ Центр".

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