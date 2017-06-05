Бывший футболист "Ньюкасла" Тиоте умер во время тренировки

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Ивуарийский футболист Шейк Тиоте скончался в возрасте 30 лет. Он потерял сознание на тренировке китайского клуба "Бэйцзин Энтерпрайзес", после чего был доставлен в больницу. Врачи не смогли спасти ему жизнь.

Ивуарийский полузащитник китайского футбольного клуба "Бэйцзин Энтерпрайзес" Шейк Тиоте скончался в возрасте 30 лет. Об этом сообщает The Independent.

"С глубокой печалью я подтверждаю, что мой клиент Шейк Тиоте скончался после того, как потерял сознание на тренировке своего клуба "Бэйцзин Энтерпрайзес", - сказал агент футболиста Эммануэле Палладино. Отмечается, что игрок был экстренно доставлен в больницу после случившегося, однако врачи не смогли спасти ему жизнь.

Тиоте известен по выступлениям за английский футбольный клуб "Ньюкасл". Он провел за команду более 150 матчей в период с 2010 по 2017 годы. Вместе со сборной Кот-д'Ивуара он выиграл Кубок африканских наций 2015 года, а также участвовал в чемпионатах мира 2010 и 2014 годов.