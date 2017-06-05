Черногория официально вступила в НАТО

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В госдепе США прошла церемония вступления Черногории в НАТО. Глава черногорского МИД Серджан Дарманович передал документ о присоединении страны к организации заместителю госсекретаря Соединенных Штатов Томасу Шеннону. В среду флаги Черногории будут подняты в трех штаб-квартирах НАТО.

Глава МИД Черногории Серджан Дарманович передал документ о присоединении страны к НАТО заместителю госсекретаря США Томасу Шеннону. Об этом сообщает РИА Новости. С этого момента Черногория официально стала членом НАТО.

Церемония передачи документа проходила в госдепе Соединенных Штатов. В среду флаги Черногории поднимут в штаб-квартирах НАТО в Брюсселе, в бельгийском городе Монс и в американском Норфолке.

Решение о приглашении Черногории в Североатлантический Альянс было принято в декабре 2015 года. В мае текущего года министры иностранных дел стран-членов НАТО подписали протокол о вступлении страны в организацию. Затем премьер-министр Черногории Мило Джуканович в качестве наблюдателя впервые принял участие в саммите альянса в Брюсселе.

Ранее в МИД России выступили с заявлением по поводу формального завершения процедуры вступления Черногории в НАТО. На Смоленской площади обратили внимание на "очередной поток дезинформации и заезженных пропагандистских клише в адрес России" со стороны Подгорицы.

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