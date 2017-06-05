МЧС экстренно предупредило о ночной грозе в Москве

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В Москве пройдет сильный дождь и гроза со шквалистым ветром, говорится в экстренном предупреждении на сайте управления МЧС по столице. В ведомстве предупредили, что ветер может повредить линии электропередачи, повалить деревья и большие рекламные щиты.

МЧС выпустило экстренное предупреждение об ухудшении погоды в Москве. В министерстве предупредили, что ночью пройдет сильный дождь и гроза со шквалистым ветром с порывами от 13 до 18 метров в секунду.

Неблагоприятные погодные условия сохранятся до утра вторника. В МЧС предупредили, что ветер может повредить линии электропередачи, повалить деревья и большие рекламные щиты, которые могут упасть на машины и людей.

Жителей столицы призвали не выходить на улицу и не пользоваться личным транспортом, а в условиях непогоды держаться подальше от рекламных щитов и шатких строений.

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