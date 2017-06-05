Надписи "вход" и "выход" убрали с дверей московского метро

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В московском метро с дверей убрали таблички "вход" и "выход". Вместо надписей на дверях разместят таблички с информацией о названии станции и имеющимися на ней пересадками.

Таблички "вход" и "выход" сняли с входных дверей московского метро, передает ТАСС.

По словам первого замначальника метро по стратегическому развитию и клиентской работе Романа Латыпова, введен "новый стандарт информации" - вместо привычных табличек на дверях теперь наклеят таблички с названием станции и всеми пересадками, которые на ней можно сделать.

Ранее в метро решили установить туалеты на 25 станциях. Пилотный проект заработал в переходе между станциями "Александровский сад" и "Библиотека имени Ленина". За услуги можно расплатиться картой "Тройка".

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