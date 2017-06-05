Полиция назвала имена исполнителей теракта в Лондоне

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Полицейские назвали имена двух исполнителей теракта в Лондоне. Ими оказались 27-летний уроженец Пакистана Хурам Батт и 30-летний Рашид Редуан, происхождение которого пока неизвестно. Оба террориста проживали на востоке Лондона в районе Баркинг.

Британская полиция назвала имена двух исполнителей теракта в Лондоне. Ими оказались 27-летний Хурам Батт и 30-летний Рашид Редуан. Об этом сообщает BBC.

Оба террориста, ликвидированные полицейскими после совершения атаки в центре Лондона, проживали в районе Баркинг на востоке города. Батт был гражданином Великобритании родом из Пакистана. Он был женат, воспитывал детей и проживал в британской столице несколько лет. В свою очередь, происхождение Редуана пока неизвестно. Он называл себя и марокканцем, и ливийцем.

В субботу поздно вечером в центре Лондона произошел двойной теракт. По последним данным, жертвами атаки стали семь человек и еще 48 пострадали. Сначала пешеходов на улице протаранил автомобиль, а затем преступники набросились на людей с ножами. Нападавшие были ликвидированы. Впоследствии полиция Великобритании арестовала 12 человек по подозрению в причастности к теракту.

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