Международный центр балета открылся на ВДНХ

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Мэр Москвы Сергей Собянин открыл Международный центр балета на ВДНХ. Он также осмотрел другие павильоны ВДНХ, где проходят реставрационные работы.

В Москве на ВДНХ открылся Международный балетный центр. Он разместился в отреставрированном павильоне, который прежде назывался "Охрана природы", передает "ТВ Центр".

В здании располагаются два балетных зала, учебные аудитории, библиотека и кафе. Занятия будут проводиться с детьми в возрасте от двух с половиной до 15 лет, а также для взрослых. В новом центре пройдут хореографические мастер-классы, концерты, выставки, творческие встречи, выступления артистов балета. Предполагается, что в школе смогут заниматься дети и взрослые с ограниченными возможностями. Разработаны специальные льготные программы для многодетных и малообеспеченных семей.

На открытие балетного центра приехал Сергей Собянин. Он также осмотрел другие павильоны ВДНХ, где проходят реставрационные работы.

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