Международный центр балета открылся на ВДНХ
Теги: Культура мэр балет москва вднх
Мэр Москвы Сергей Собянин открыл Международный центр балета на ВДНХ. Он также осмотрел другие павильоны ВДНХ, где проходят реставрационные работы.
В Москве на ВДНХ открылся Международный балетный центр. Он разместился в отреставрированном павильоне, который прежде назывался "Охрана природы", передает "ТВ Центр".
В здании располагаются два балетных зала, учебные аудитории, библиотека и кафе. Занятия будут проводиться с детьми в возрасте от двух с половиной до 15 лет, а также для взрослых. В новом центре пройдут хореографические мастер-классы, концерты, выставки, творческие встречи, выступления артистов балета. Предполагается, что в школе смогут заниматься дети и взрослые с ограниченными возможностями. Разработаны специальные льготные программы для многодетных и малообеспеченных семей.
На открытие балетного центра приехал Сергей Собянин. Он также осмотрел другие павильоны ВДНХ, где проходят реставрационные работы.
Читайте также:
Реконструкция Аминьевского шоссе завершена раньше срока
Москва вошла в тройку регионов с лучшим инвестиционным климатом
Собянин: разрешение на ввод "Лужников" в эксплуатацию подписано
Новости по теме Тверская, 13
-
05 июня 2017
Муниципальные депутаты поддержали проект программы реновации
-
05 июня 2017
Собянин открыл движение по Аминьевскому шоссе после реконструкции
-
02 июня 2017
Москва вошла в ТОП-3 регионов с лучшим инвестиционным климатом
-
02 июня 2017
Москва готова закупать ежегодно по 300 российских электробусов