В России увеличилось количество льготных авиарейсов

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Дмитрий Медведев утвердил план государственной политики регионального развития до 2025 года. Об этом он сообщил в ходе совещания с вице-премьерами. Кроме того, правительство увеличило число льготных авиационных маршрутов по России.

Дмитрий Медведев утвердил план государственной политики регионального развития до 2025 года. Документ предусматривает выравнивание различий в социально-экономическом положении субъектов федерации, передает "ТВ Центр".

Об этом глава правительства сообщил сегодня в ходе совещания с вице-премьерами. Он также рассказал, что правительство увеличило число авиационных маршрутов, билеты на которые будут продаваться по сниженным ценам. На Дальнем Востоке их число возросло с 67 до 73. В частности, добавятся рейсы из Хабаровска, Благовещенска и Якутска в Красноярск, а из Нерюнгри - в Новосибирск и Симферополь. В число льготных включены авиаперевозки, связывающие Калининград с Екатеринбургом, Мурманском, Архангельском, Калугой и Сочи.

"Мы уже восемь лет, напомню, выделяем деньги на поддержку воздушных перелетов. Это позволяет большему числу людей добираться либо в европейскую часть страны из удаленных уголков нашего государства, либо решать какие-либо сезонные задачи. Благодаря программам субсидирования билеты действительно становятся дешевле. В Калининградской области и по ряду других региональных направлений такой билет можно купить любому человеку. В Крым, на Дальний Восток льготные билеты могут приобрести определенные категории наших граждан", - сказал Медведев.