МИД отверг обвинения о вмешательстве России в дела Македонии

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МИД прокомментировал доклад OCCRP, согласно которому Россия последние десять лет пыталась спровоцировать разногласия в Македонии, чтобы не допустить ее вступления в НАТО. Москва считает провокационными эти обвинения.

В МИД России прокомментировали доклад Центра по исследованию коррупции и организованной преступности, согласно которому Россия пыталась спровоцировать разногласия в Македонии, чтобы не допустить ее вступления в НАТО.

"Это - не что иное, как очередная неуклюжая попытка переложить ответственность за развязывание глубокого кризиса македонского государства. Голословные обвинения в адрес Москвы в финансировании македонских СМИ с целью распространения дезинформации в российских интересах исходят от организации, главными спонсорами которой выступают государственные структуры США и фонд Дж. Сороса", - говорится в сообщении на сайте министерства.

Ранее OCCRP опубликовал доклад, основанный на данных македонской контрразведки. Согласно докладу, задачей "российских шпионов" была вербовка бывших и действующих военнослужащих Македонии и работников МИД.

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