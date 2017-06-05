Умер актер Питер Сэллис, озвучивавший мультфильм "Уоллес и Громит"

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В Лондоне скончался актер Питер Сэллис, озвучивавший изобретателя Уоллеса в серии британских мультфильмов "Уоллес и Громит". Он ушел из жизни 2 июня в своем доме в Денвилл-холле. О причинах смерти актера не сообщается.

Британский актер Питер Сэллис скончался в Лондоне в возрасте 96 лет. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал Sky News.

По информации агентов Сэллиса, он ушел из жизни 2 июня в своем доме в Денвилл-холле. О причинах смерти актера пока не сообщается.

Сэллис известен по участию в озвучивании изобретателя Уоллеса в серии британских мультфильмов "Уоллес и Громит". Впервые он начал участвовать в этом проекте в 1983 году. Кроме того, актер снимался в многочисленных британских телесериалах.