Интервью Путина NBC посмотрели более 6 млн человек
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Российско-американские отношения, а также причины их напряженности, стали главной темой интервью президента Владимира Путина телеканалу NBC. Оно было записано в рамках Петербургского экономического форума. По подсчетам Nielsen, передачу с президентом посмотрели более шести миллионов человек.
Более шести миллионов человек посмотрели передачу на телеканале NBC, в рамках которой было показано интервью президента Владимира Путина, передает ТАСС.
Как подсчитали в Nielsen, за исключением спортивных передач, это самый высокий рейтинг NBC с конца марта.
Во время интервью Путин остановился на вопросах американо-российских отношений и ответил на спекуляции на тему о вмешательстве России в президентские выборы в США.
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