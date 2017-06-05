Путин обсудил с Эрдоганом ситуацию вокруг Катара

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Владимир Путин и Реджеп Эрдоган в понедельник провели телефонный разговор. В ходе него лидеры России и Турции обсудили продолжение совместной работы по урегулированию ситуации в Сирии. Кроме того, главы двух стран говорили о дипломатическом кризисе, который разразился вокруг Катара.

Россия и Турция продолжат совместную работу по урегулированию ситуации в Сирии. Об этом президенты двух стран условились в ходе сегодняшнего телефонного разговора, передает "ТВ Центр".

Владимир Путин и Реджеп Эрдоган обсудили также восстановление двусторонних экономических связей и реализацию проекта "Турецкий поток". Еще одной темой беседы лидеров России и Турции стал дипломатический кризис, который в понедельник разразился вокруг Катара. Президенты призвали все заинтересованные стороны к диалогу и поиску компромиссных решений для сохранения мира и стабильности в регионе.

Ранее семь стран объявили о разрыве отношений с Катаром. Это Бахрейн, Саудовская Аравия, Египет, ОАЭ, Йемен, Ливия и Мальдивы. Основной причиной для такого шага власти этих стран назвали поддержку террористов со стороны Дохи. В МИД Катара в ответ заявили, что решение этих стран является неоправданным и основывается на голословных утверждениях.

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