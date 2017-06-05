Стрельбу в Орландо устроил ветеран армии США

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Стрельбу в американском городе Орландо устроил бывший военный армии США. Им оказался 45-летний Джон Роберт Нойманн. Ранее сообщалось, что в результате стрельбы в промышленной зоне на Форсайт-роуд в Орландо погибли пять человек, а сам стрелявший покончил с собой.

Устроивший стрельбу в американском городе Орландо мужчина оказался ветераном армии США. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на шерифа округа Орандж Каунти Джерри Демингса.

По его словам, стрелка звали Джон Роберт Нойманн, ему было 45 лет. До 1999 года он служил в армии США. Впоследствии Нойманн жил один и у него не было семьи.

Ранее сообщалось, что в результате стрельбы в промышленной зоне на Форсайт-роуд в Орландо погибли пять человек. Мужчина, открывший огонь по людям, покончил с собой. По данным правоохранительных органов, произошедшее является "инцидентом, связанным с работой".

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