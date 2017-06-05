Apple показала новые устройства и представила iOS 11
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В рамках конференции WWDC 2017 корпорация Apple представила новые устройства: планшет iPad Pro, а также моноблоки iMac и iMac Pro. Кроме того, компания презентовала iOS 11. Система получила новый дизайн магазина приложений и "Центра уведомлений".
Компания Apple продемонстрировала новую мобильную операционную систему iOS 11. Прямая трансляция конференции WWDC 2017, где она была презентована, велась на сайте компании.
Среди обновлений - новая панель управления. Кроме того, компания показала измененный дизайн магазина приложений App Store.
Компания также представила новый iPad Pro с диагональю экрана 10,5 дюйма с уменьшенными боковыми рамками.
Моноблоки iMac получили процессоры Intel Core седьмого поколения. Самый простой iMac с новым "железом" будет стоить от 1100 долларов. Также был представлен новый моноблок iMac Pro. Его оснастили процессором Intel Xeon, а также дискретной графикой Radeon Vega. Цены на компьютер начинаются от пяти тысяч долларов, а продажи начнутся в декабре.
Кроме того, Apple анонсировала "умную" колонку со встроенным голосовым помощником Siri. Она ориентирована на прослушивание музыки.
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