Apple показала новые устройства и представила iOS 11

Теги: В мире технологии apple

В рамках конференции WWDC 2017 корпорация Apple представила новые устройства: планшет iPad Pro, а также моноблоки iMac и iMac Pro. Кроме того, компания презентовала iOS 11. Система получила новый дизайн магазина приложений и "Центра уведомлений".

Компания Apple продемонстрировала новую мобильную операционную систему iOS 11. Прямая трансляция конференции WWDC 2017, где она была презентована, велась на сайте компании.

Среди обновлений - новая панель управления. Кроме того, компания показала измененный дизайн магазина приложений App Store.

First glimpse at new iOS 11 control center: pic.twitter.com/8M3lBtZpQ4 — Wilson Rothman (@wjrothman) June 5, 2017

Компания также представила новый iPad Pro с диагональю экрана 10,5 дюйма с уменьшенными боковыми рамками.

Моноблоки iMac получили процессоры Intel Core седьмого поколения. Самый простой iMac с новым "железом" будет стоить от 1100 долларов. Также был представлен новый моноблок iMac Pro. Его оснастили процессором Intel Xeon, а также дискретной графикой Radeon Vega. Цены на компьютер начинаются от пяти тысяч долларов, а продажи начнутся в декабре.

Кроме того, Apple анонсировала "умную" колонку со встроенным голосовым помощником Siri. Она ориентирована на прослушивание музыки.

An iPhone A8 chip powers the HomePod -- better look at it outside and in, plus features: https://t.co/xyovh5dUEG pic.twitter.com/LKQTpL0z8k — Wilson Rothman (@wjrothman) June 5, 2017

Читайте также:

ФАС завела дело на "дочку" Apple за координацию цен на iPhone

ФАС: сервисный центр Apple появится в России до 1 мая

Google, Apple и Microsoft встали на налоговый учет в России