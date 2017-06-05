Восьмая страна разорвала дипотношения с Катаром

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Республика Маврикий поддержала меры, которые применили некоторые государства арабского региона, и разорвала дипломатические отношения с Катаром. Ранее о прекращении дипотношений с катарской стороной заявили семь стран: Бахрейн, Саудовская Аравия, Египет, ОАЭ, Йемен, Ливия и Мальдивы.

Республика Маврикий объявила о разрыве дипломатических отношений с Катаром. Об этом сообщает агентство Regnum со ссылкой на телеканал Al Arabiya. Таким образом, руководство республики Маврикий поддержало меры, которые применили некоторые государства арабского региона.

Ранее семь стран объявили о разрыве отношений с Катаром. Это Бахрейн, Саудовская Аравия, Египет, ОАЭ, Йемен, Ливия и Мальдивы. Основной причиной для такого шага власти этих стран назвали поддержку террористов со стороны Дохи. В МИД Катара в ответ заявили, что решение этих стран является неоправданным и основывается на голословных утверждениях.

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