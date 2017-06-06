ИГ взяло ответственность за нападение в Мельбурне

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В австралийском Мельбурне террорист несколько часов удерживал в квартире женщину. Ответственность за случившееся взяла группировка ИГ.

Запрещенная во многих странах, в том числе в России, группировка "Исламское государство" взяла на себя ответственность за теракт в Мельбурне. В одном из жилых районов на юго-востоке города злоумышленник в течение нескольких часов удерживал в заложниках женщину. Он позволил ей вызвать по телефону полицию и сам кричал в трубку, что действует в интересах ИГ, передает "ТВ Центр".

Также террорист застрелил случайно оказавшегося рядом мужчину. Прибывшие на место правоохранители начали штурм здания. На предложение сложить оружие - преступник открыл огонь и ранил трех стражей порядка. В ходе спецоперации заложницу освободили, нападавший ликвидирован. По данным следствия, это 29-летний выходец из Сомали. Ранее он был судим за уголовное преступление и освобождён досрочно.

"Этот теракт, особенно после случившегося в Лондоне, вызвал широкий общественный резонанс. Ведется расследование. Также в ближайшее время я намерен обсудить с властями всех штатов вопрос о пересмотре в сторону ужесточения системы условно-досрочного освобождения. Слишком часто, выйдя из тюрьмы раньше положенного, люди совершают подобного рода преступления. Многие из них поддерживают связи с террористами", - отметил премьер-министр Австралии Малколм Тернбулл.

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