Более 25 тысяч христиан вернулись в освобожденный Алеппо

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В Алеппо вернулись 25 тысяч христиан, всего же до начала боевых действий там проживали 150 тысяч. Сейчас главная задача - восстановить древние церкви, серьезно пострадавшие от рук боевиков. Уже подготовлен план реставрации. А горожане, исповедующие ислам, впервые за долгое время встретили священный месяц Рамадан не под звуки взрывов и выстрелов.

С наступлением сумерек люди в Алеппо торопятся: кто - домой, кто - в ресторан. С друзьями и знакомыми.Впереди еще 20 дней священного месяца Рамадан. От рассвета и до захода солнца мусульманам запрещены еда и питье. Свободное время люди должны посвятить молитвам и покаянию. А в Алеппо верующие благодарят Бога и за то, что войне на их земле пришел конец, передает "ТВ Центр".

Это первый за 5 лет Рамадан в Алеппо, когда можно стоять под минаретами, не рискуя получить пулю. А люди собираются по вечерам в мечетях, уже не опасаясь, что от прямого попадания на них может рухнуть купол.

Рамадана без разрывов мин и газовых баллонов не было очень давно. Священный месяц для боевиков никогда не был препятствием. "В прошлый Рамадан у нас были одни невзгоды. Было опасно выходить на улицу. А сейчас самое главное - безопасность. Вы понимаете это слово? Безопасность! У меня нет слов передать, как я рада. Я хожу с улыбкой на лице. Храни бог вас, нас и нашу страну", - говорит жительница Алеппо Нихад Бандакши.

Алеппо оживает на закате. Если днем почти все лавки закрыты, то вечером торговля идет так бурно, что за время Рамадана выручка увеличивается вдвое. Люди не скупятся на покупку угощений для родных и близких. Тем более, что многие готовятся только во время священного месяца и никогда больше.

Многие храмы закрыты, другие - еще в руинах, но где возможно, уже идут службы. "Мы хотим сердечно поблагодарить всех, кто участвовал в освобождении города. Мы также благодарим российские СМИ за то, что они следят за всеми событиями на нашей святой земле", - отметил муфтий Алеппо Махмуд Аккам.

Алеппо всегда считался городом и мусульман, и христиан. От террористов одинаково пострадали и те, и другие. Десятки древних храмов в старом городе и восточных кварталах были разрушены. Сегодня их восстанавливают. Но люди приходят и в мечети, и в церкви, не дожидаясь окончания ремонта.

Марьям – почти год. Но крестить дочь родители решились только сейчас, когда можно выходить на улицы, не опасаясь радикалов и экстремистов. "Марьям родилась, когда в городе еще находились боевики. Постоянные обстрелы, взрывы. Я очень сильно боялась за нее. К счастью, сейчас все позади. И сегодня мы очень рады, что крестили нашу малышку", - говорит мать Марьям Хатим Соня Хатим.

Еще пять лет назад в Алеппо проживало более 150 тысяч христиан. Сейчас – не более 20 тысяч. Но священники верят, что постепенно люди начнут возвращаться в свой город. К своим корням и церквям, которые разрушены, и которые надо поднимать из руин.

Тимур Абдуллаев, Андрей Пашутин, "ТВ Центр", Сирия.