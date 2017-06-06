Раздор в арабском доме: эксперт рассказал об изоляции Катара

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Случайно ли то, что дипломатический скандал вокруг Катара разразился после визита президента США на арабский саммит в Эр-Рияде? Как дальше могут развиваться события? На эти вопросы в интервью "ТВ Центру" ответил Вениамин Попов.

Конфликт между Катаром и группой мусульманских стран Алексей Фролов обсудил в программе "События. 25-й час". Его собеседником стал директор Центра партнёрства цивилизаций МГИМО, а в прошлом посол нашей страны в ряде арабских государств Вениамин Попов.

"Два главных государства в суннитском мире – Египет и Саудовская Аравия. Другое дело, что Катар – очень маленькое государство. По мнению саудовцев, оно слишком много на себя берет, становится крупной державой Ближнего Востока. И это, разумеется, раздражает саудовцев. Это раздор в арабском доме", - рассказал Попов.

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