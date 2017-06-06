СМИ узнали о выплате Катаром террористам миллиарда долларов

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Американское издание The Financial Times узнало, что в апреле 2017 года Катар заплатил выкуп в размере до миллиарда долларов за членов семьи эмира. Такая информация появилась на фоне политического скандала, связанного с решением ряда стран разорвать дипотношения с Дохой. Причиной такого шага в этих государствах назвали поддержку террористов со стороны Катара.

В апреле Катар заплатил выкуп в размере до миллиарда долларов за членов семьи эмира, которые были захвачены в заложники на территории Ирака. Об этом пишет издание The Financial Times, передает "Интерфакс".

Как отметили в вооруженных формированиях и региональных властях, Катар был вынужден заплатить выкуп за 26 человек, которые участвовали в соколиной охоте на юге Ирака и были похищены в конце 2015 года. Кроме того, пришлось выплатить деньги за 50 военных, захваченных исламистами в Сирии.

Эти средства якобы пришли двум самым серьезным силам на Ближнем Востоке: одной из ячеек запрещенной в России группировки "Аль-Каида" в Сирии, а также сотрудникам спецслужб Ирана.

Накануне, 5 июня, стало известно, что восемь стран объявили о разрыве отношений с Катаром. Это Бахрейн, Саудовская Аравия, Египет, ОАЭ, Йемен, Ливия, Мальдивы и Маврикий. Основной причиной для такого решения власти этих стран назвали поддержку террористов со стороны Дохи.

При этом, ряд государств приняли более жесткие меры. В частности, они прекратили морское и авиасообщение с королевством и приступили к высылке дипломатов и подданных, информирует ТАСС.

В ответ в МИД Катара заявили, что решение этих стран является неоправданным и основывается на голословных утверждениях.

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