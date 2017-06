В США арестовали сотрудницу АНБ за утечку данных о "вмешательстве" России

Минюст США обвинил 25-летнюю Риалити Ли Виннер, сотрудницу Pluribus International Corporation, в передаче секретной информации в СМИ, в частности утечке секретного доклада АНБ о якобы российской кибератаке. Об этом пишет CNN.

25-year-old contractor charged with leaking NSA memo about Russia hacking to an online news outlet. https://t.co/YR3okrdOtR pic.twitter.com/rUeCTx3seC

Компания Pluribus International Corporation выполняет контракты для Пентагона и ряда разведывательных ведомств США. Речь идет о документе, который лег в основу доклада ЦРУ, ФРБ и АНБ о "российском следе" в американских выборах.

Слитую информацию опубликовал портал The Intercept. В статье рассказывается о том, что хакеры российской военной разведки якобы атаковали поставщика программного обеспечения для избирательных участков США. Кроме того, они разослали фишинговые письма за несколько дней до президентских выборов 2016 года.

По данным АНБ, хакеры охотились за списками избирателей и за данными производителей машин, которые поставляют беспроводные системы с доступом в интернет. По мнению ведомства, полученные данные создают России "идеальные условия" для дальнейших хакерских атак.

Свою вину девушка полностью признала. Сейчас она находится под домашним арестом, ей грозит до 10 лет лишения свободы.

В свою очередь основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж призвал поддержать арестованную.

Reality Leight Winner is no Clapper or Petraeus with "elite immunity". She's a young woman against the wall for talking to the press.