Два американских авианосца покинули Японское море

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Американские авианосцы Carl Vinson и Ronald Reagan покинули японское море. При этом, по словам представителя министерства обороны США, американский флот продолжит следить за действиями Северной Кореи. В западную часть Тихого океана будет направлен авианосец Nimitz.

Два американских авианосца Carl Vinson и Ronald Reagan покинули Японское море. Об этом сообщил телеканал NHK со ссылкой на представителя военного ведомства США.

По его словам, корабли завершили трехдневные учения на прошлой неделе. Авианосцы были направлены к Корейскому полуострову в связи с напряженностью из-за ракетных запусков КНДР.

По словам представителя Минобороны США, Carl Vinson возвращается в свой порт базирования в Сан-Диего. Для наблюдения за действиями Северной Кореи в западную часть Тихого океана будет направлен авианосец Nimitz. Корабль присоединится к совместным учениям Японии и Индии в Индийском океане в июле, а затем направится в Персидский залив. При этом чиновник уточнил, что Пентагон готов отреагировать, если ситуация на Корейском полуострове поменяется.