Названы регионы России с самым ожиревшим населением

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Гражданам России вдвое чаще стали ставить диагноз "ожирение", о чем свидетельствуют данные доклада Роспотребнадзора. Самый высокий уровень заболеваемости ожирением зафиксирован в Ненецком АО, Алтайском крае и Пензенской области.

Врачи стали вдвое чаще ставить россиянам диагноз "ожирение". Об этом говорится в докладе Роспотребнадзора "О состоянии санитарно-эпидемиологического благополучия населения в России в 2016 году". В них сравниваются данные за 2011 и 2015 год. Показатель заболеваемости ожирением составил 284,8 случая на 100 тысяч человек населения, пишет газета "Известия".

В документе утверждается, что заболеваемость ожирением среди взрослого населения в возрасте 18 лет и старше с впервые в жизни установленным диагнозом возросла в 2015 году по сравнению с 2011-м в 2,3 раза. Кроме того, прогнозируется тенденция к росту этого показателя.

Согласно докладу, в 2011 году показатель заболеваемости ожирением составлял 123,65 случая на 100 тысяч человек населения. В 2012 году он снизился до 123,56, а после этого постоянно рос. В 2013 году показатель составил уже 161,84, а в 2014-м — 188,05. В 2015 году он подскочил до 284,8.

Между тем, названы и регионы, в которых люди больше всех страдают этим заболеванием. По данным 2015 года, лидирует по этому показателю Ненецкий Автономный округ (1031,96 на 100 тысяч населения), затем идет Алтайский край (975,9) и Пензенская область (678,08).

При этом абсолютного количества больных ожирением россиян в документе не приведено.

Эксперты связывают рост этой проблемы с несбалансированным питанием: перееданием сахара и хлеба при недостаточном потреблении овощей и молочных продуктов.