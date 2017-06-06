Российские банки вернули ипотеку без первоначального взноса

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Приобрести жилье в России в кредит теперь можно без оплаты первоначального взноса. Такое предложение действует для 73% квартир в новостройках массового сегмента. Банки решили вернуть ипотеку без первоначального взноса из-за роста конкуренции, а также того факта, что покупатели не готовы несколько лет копить на возможность получить кредит.

На рынок кредитов в России возвращается ипотека без первоначального взноса. Это связано с тем, что в банковской среде обострилась конкуренция, пишет газета "Известия".

Согласно оценке экспертов, ипотека без первоначального взноса действует для 73% квартир в недорогих новостройках. Такие кредиты пользовались большой популярностью на рынке до 2014 года. Тем не менее, после начала кризиса ипотеку без первоначального взноса получить стало невозможно.

Однако теперь ипотека без первоначального взноса вернулась на рынок кредитов так как они востребованы у покупателей, не готовых несколько лет копить на первоначальный взнос.

Эксперты отмечают, что с 2014 по 2015 годы население "все свободные деньги" потратило на товары, услуги или недвижимость из-за опасений, что будет продолжаться обесценивание национальной валюты.

При этом процентная ставка кредитов без первоначального взноса выше. Однако людей в первую очередь пугает перспектива обесценивания накоплений за то время, пока они соберут средства на первоначальный взнос.