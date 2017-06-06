Москвич в ссоре до смерти избил свою 66-летнюю мать

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В столичном районе Братеево задержан мужчина, подозреваемый в избиении собственной 66-летней матери. По данным источника в правоохранительных органах, от полученных травм женщина погибла. Ее тело с многочисленными гематомами направлено в бюро судмедэкспертизы. Возбуждено уголовное дело.

В столичном районе Братеево мужчина в ходе ссоры до смерти избил собственную мать. Об этом сообщило агентство городских новостей "Москва" со ссылкой на источник в правоохранительных органах. По его словам, инцидент произошел в квартире на улице Ключевая.

"Задержан гражданин 1982 года рождения, который изобличен в том, что в период с 15 апреля до 17 апреля 2017 года, находясь в квартире по месту жительства, в результате внезапно возникших неприязненных отношений, в ссоре руками и ногами нанес своей 66-летней матери телесные повреждения", - рассказал источник.

По его словам, тело женщины с многочисленными гематомами был о направлено в бюро судмедэкспертизы. Исследование показало, что причиной смерти стали нанесенные ей травмы. По данному факту возбуждено уголовное дело. В пресс-службе ГУ МВД столицы подтвердили задержание подозреваемого.

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