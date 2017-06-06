Пенс поставил Россию, Иран и терроризм в один ряд мировых угроз
Вице-президент США Майкл Пенс назвал Россию Иран и терроризм главными мировыми угрозами. Он сообщил странам НАТО, что США готовы придерживаться принципа "нападение на одного члена альянса – это атака на всех нас".
Вице-президент США Майкл Пенс заявил, что мир стал опаснее, чем когда-либо за последние четверть века, и назвал Россию, Иран и терроризм главными мировыми угрозами. Об этом он сообщил на заседании Североатлантического совета, трансляция которого велась на Youtube-канале.
"От попыток России перекроить международные границы силой и попыток Ирана дестабилизировать Ближний Восток, до глобальной угрозы терроризма, который может нанести удар в любое время в любом месте — кажется, в мире опаснее сегодня, чем когда-либо после падения коммунизма четверть века назад", - заявил он.
По словам Пенса, США будут поддерживать своих союзников по НАТО и намерены придерживаться принципа "атака на одного члена альянса – это нападение на всех нас".
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