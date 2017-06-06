WikiLeaks: Клинтон знала о поддержке ИГ властями Катара и Саудовской Аравии

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Портал WikiLeaks сообщил, что США знали о финансовой поддержке "Исламского государства" Катаром и Саудовской Аравией. Об этом говорилось в одном из писем экс-кандидата в президенты США Хиллари Клинтон.

Администрация США знала о финансовой и логистической поддержке "Исламского государства" (организация запрещена в России – прим. ред.) со стороны правительства Катара и Саудовской Аравии. Об этом сообщает WikiLeaks в своем Twitter.

Saudi & Qatar governments funded and gave logistical support to ISIS [ISIL] confirms Hillary Clinton email pic.twitter.com/RmaFi9lQQP https://t.co/KMjIfIhNwL — WikiLeaks (@wikileaks) 5 июня 2017 г.

Портал опубликовал электронное письмо экс-госсекретаря Хиллари Клинтон от 2014 года. В нем она рассказывает руководителю своего предвыборного штаба Джону Подесте о ситуации в Сирии и Ираке и вариантах борьбы с ИГ.

"Нам нужно использовать наши дипломатические и более традиционные разведывательные инструменты для оказания давления на правительства Катара и Саудовской Аравии, которые оказывают тайную финансовую и логистическую поддержку ИГ и другим радикальным суннитским группам в регионе", - говорится в письме.

В понедельник ОАЭ, Бахрейн, Саудовская Аравия, Египет, Ливия, Мальдивы и Маврикий разорвали дипломатические отношения с Катаром, обвинив его в поддержке радикальных группировок. По данным газеты Financial Times, власти эмирата выплатили один миллиард долларов международным террористам для сделки по освобождению членов королевской семьи.

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