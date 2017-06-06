Россия прекратила перевод взносов в ПАСЕ

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Россия заблокировала перевод около 11 миллионов евро в Совет Европы в связи с неучастием российской делегации в работе ПАСЕ. Как сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин, об этой вынужденной мере предупреждали, в частности, глава МИД Сергей Лавров и спикер Совфеда Валентина Матвиенко.

Россия заблокировала перевод в Совет Европы около 11 миллионов евро. Об этом сообщил "Интерфакс" со ссылкой на председателя Государственной Думы Вячеслава Володина.

"Заблокировали перечисление. Финансирование идет поэтапно. Оставшаяся на конец года треть не перечисляется. Это около 11 миллионов евро", - сказал он.

По словам Володина, это вынужденная мера, о которой предупреждали российские политики, в том числе глава МИД Сергей Лавров и спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

Прекращение перевода взносов в Совет Европы связано с тем, что российская делегация была лишена права голоса в Парламентской Ассамблее СЕ в апреле 2014 года. Россия в связи с этим прекратила свое участие в работе ПАСЕ.

Володин отметил, что считает решение о прекращении оплаты взносов справедливым ответом на санкции. О реакции Страсбурга на данный шаг России председатель Госдумы не сообщил.

"Какая может быть реакция? Мы свою позицию высказали", - сказал он.

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