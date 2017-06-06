Дети в Чите отравились конфетами "Бешеная пчелка"

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В Чите пятеро детей серьезно отравились неизвестным ядом. По информации следователей, дети нашли на улице конфеты "Бешеная пчелка" и съели их. Один мальчик находится в реанимации.

В Чите начата доследственная проверка по факту госпитализации пятерых детей с острым отравлением. Об этом говорится в сообщении СУ СКР по Забайкальскому краю.

По данным следователей, четверо мальчиков в возрасте 17, 16, 14 и четырех лет и 12-летняя девочка объелись конфет, которые нашел на улице самый старший ребенок и угостил остальных. В итоге детей госпитализировали с острым отравлением, 16-летний мальчик находится в реанимации.

По информации регионального Роспотребнадзора, речь идет о конфетах "Бешеная пчелка" фабрики Roshen. Больше жалоб на конфеты не поступало.

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