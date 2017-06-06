В нескольких российских регионах установилась аномальная погода

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Шквалистый ветер, ливни и даже настоящий торнадо, природные аномалии - сразу в нескольких российских регионах. Восточную Сибирь, несмотря на календарное лето, накрыло белым ковром, в Чите крупный град. В Центральной России - проливные дожди, и температура все еще остается ниже климатической нормы.

В России такое редко увидишь. Больше похоже на американский Техас или Оклахому, но на самом деле серия торнадо прокатилась по Уралу. В таком виде в Свердловскую область дошел циклон, из-за которого на прошлой неделе и в Москве был ураган, передает "ТВ Центр".

В Новосибирске начинается все с пылевого столба, дальше он закручивается все сильнее и превращается в мощный смерч. Здесь все обошлось - спустя минуту воронка рассеялась. Но жителей такие проявления погоды, конечно, пугают.

Погодные аномалии наблюдали в Чите. Ливень и град. Люди пытались где-то укрыться, потому что ледяные шарики был весьма тяжелые. Обиднее всего фермерам - град нанес сильный урон их огородам. Неделю назад шторм снес крыши нескольких домов в Чите, в том числе и многоэтажных. Их еще не успели отремонтировать. Град попал прямо в квартиры.

Тем временем в Приморье введен режим ЧС из-за паводка. Уровень воды сразу в нескольких реках достиг критических отметок. Кстати, пик наводнения ожидается именно во вторник. Людям привезли дополнительное продовольствие и топливо для дизельной электростанции. Когда вода пойдет на спад, в этой местности начнутся аварийно-восстановительные работы.

Елизавета Родина, "ТВ Центр".