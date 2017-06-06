Жители Катара массово скупают продукты питания

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В финансировании экстремистских группировок Доху обвинили сразу несколько арабских стран. Уже 8 государств заявили о разрыве дипломатических отношений с Катаром. Только заложниками ситуации стали обычные жители. В продуктовых магазинах и пунктах обмены валют - огромные очереди. Также прервано авиасообщение.

Дикторы в супермаркетах Дохи теряют голоса, пытаясь призвать покупателей к спокойствию, но встревоженные жители Катара скупают все подряд. Особой популярностью пользуются консервы. Торговые сети открыли все свои запасы, однако полки пустеют за считанные часы, передает "ТВ Центр".

Катар не имеет собственной пищевой промышленности. Все продовольствие поступает в страну, в основном, из Саудовской Аравии. Теперь граница закрыта. Фуры с продуктами встали в многокилометровых пробках.

У пунктов обмена валюты тоже очереди. Но купить доллары и евро можно либо с ограничениями, либо их вообще нет в кассах, о чем заранее предупреждают объявления. Не радуют пассажиров и информация на табло аэропорта Дохи. Один из самых больших в мире хабов после объявления блокады в одночасье опустел. В ответ на прекращение авиасообщения перевозчиками стран Персидского залива о приостановке полетов во вторник заявила и компания "Катарские авиалинии". Обещала вернуть деньги за купленные билеты. Но пассажирам от этого не легче - правительства стран-инициаторов блокады предписали своим гражданам в течение 14 дней покинуть Катар. Кроме того, в стране работают тысячи выходцев из других государств, в том числе из Индии.

"Для нас это не несет никаких проблем. Это внутренний вопрос стран Персидского залива. Наше беспокойство связано только с индийскими гражданами. Но мы приложим все усилия, чтобы они могли вернуться на родину", - отметила министр иностранных дел Индии Сушма Сварадж.

В Дохе изо всех сил изображают обиду, отрицают все обвинения в связях с террористами и объявили блокаду неправомерной. Но факты сильнее любых заявлений. Американская газета Financial Times сообщила: террористы получили от властей Катара не менее одного миллиарда долларов за освобождение из плена членов королевской семьи. Еще в декабре 2015 года группа из 26 человек имела неосторожность отправиться на соколиную охоту на ют Ирака, где и была взята в заложники боевиками запрещенной группировки "Тахрир аш-Шам". Сообщение официальная Доха также опровергла, но источник, близкий к правительству, факт перевода неких денег газете подтвердил. А сайт WikiLeaks опубликовал письма экс-госсекретаря США Хилари Клинтон, из которых также можно сделать вывод: в Вашингтоне знали, что Катар оказывал поддержку террористам.

"Эти меры понятны, потому что три страны Персидского залива - Саудовская Аравия, Объединенные Арабские Эмираты и Бахрейн, а также египетское правительство не уверены, что Катар выполнит их требования. Скорее, наоборот, он продолжит оказывать поддержку террористическим организациям. Впрочем, я думаю, что этот кризис не будет длиться долго, из-за воздействия, которое он окажет на Катар. В правительстве страны много голосов "за" развитие хороших отношений с соседними странами", - рассуждает политолог Мустафа Камель Эль-Сайед.

В декабре 2010 года Катар ликовал. Чемпионат мира по футболу впервые пройдет в арабском мире. Теперь блокада поставила под вопрос подготовку к мундиалю. Если кризис затянется, стройматериалы попросту не попадут в страну, а на стройках будет некому работать. В международной федерации футбола ситуацию пока никак не прокомментировали, но сообщили, что следят за развитием событий.

Алексей Платонов, "ТВ Центр".