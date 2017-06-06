При обстреле силовиками Донбасса пострадали 6 мирных жителей

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Шестеро мирных жителей получили ранения при обстреле украинскими силовиками пригорода Ясиноватой. Огонь не прекращался с двух часов дня понедельника. Есть многочисленные разрушения в жилом секторе. В тяжелом состоянии остается мальчик, который ранее пострадал в Петровском районе Донецка. Под снарядами погибла его мать.

Уже почти сутки он под капельницей в реанимации, на окровавленных простынях - попавший под обстрел украинских орудий девятилетний мальчик, передает "ТВ Центр".

Многочисленные осколочные ранения - после экстренно проведенной операции врачи пока не дают прогнозов. Скорее всего, ребенок останется сиротой - его отец погиб, сражаясь за ДНР, жизнь мамы оборвал прилетевший накануне снаряд. Она умерла на глазах у раненого сына.

В первую неделю лета обстрелы Донецкой народной республики не прекращаются ни днем, ни ночью. По поселку Старомихайловка прицельный огонь ВСУ начали вести в четыре часа утра - что называется, без объявления войны.

Мирно спящие за стенкой жители не пострадали только чудом. Воронки от снарядов - почти в каждом дворе. А на грядках в огороде - теперь урожай из осколков. В зоне поражения - почти два десятка населенных пунктов. Больше всего ударов украинской армии приходится в направлении Донецка, Мариуполя и Горловки. В Ясиноватой после обстрелов ранено шесть человек.

По данным ДНР, только за последние сутки режим прекращения огня был нарушен украинской стороной 60 раз. В ход идут артиллерийские, минометные и даже танковые снаряды, которые легко пробивают черепичные крыши. Жуткие последствия обстрелов фиксируют и наблюдатели ОБСЕ, но они при всех очевидных фактах старательно не спешат с выводами.

Тем временем в распоряжении командования Донецкой республики оказались внутренние документы Вооруженных сил Украины - в том числе приказы командира одной из частей о наказании за несанкционированное, без команды свыше, применение оружия 9 мая. Тогда на празднике в честь Дня Победы были ранены трое мирных жителей, но ВСУ до последнего опровергали свою причастность к этим обстрелам.

"Мы подтверждаем, что опубликованные документы являются настоящими и будут хорошим подспорьем для возбуждения новых уголовных дел в отношении военных преступников из полка "Азов", а также обвинения украинской власти в развязывании гражданской войны на Донбассе", - заявил заместитель командующего оперативным командованием самопровозглашенной ДНР Эдуард Басурин.

Своими действиями украинская сторона по-прежнему подрывает и обстановку вокруг Донецкой фильтровальной станции. Из-за обстрелов она снова обесточена, запасов воды там осталось максимум до конца вторника – причем, не хватать ее будет даже в районах, подконтрольных Киеву.

Борис Иванин, Виталий Марченко, "ТВ Центр".