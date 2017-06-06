В районе строительства Крымского моста стартовала масштабная экопрограмма

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В районе моста через Керченский пролив за состоянием окружающей среды следят так же пристально, как и за соблюдением технологии строительства. В акваториях Чёрного и Азовского морей стартовала масштабная экологическая программа. Её задача - помочь редким видам животных.

Чем длиннее становится Крымский мост, тем больше дельфинов в Керченском проливе. Животных привлекают сюда, как это ни странно звучит, уже готовые опоры. На них успели освоиться рачки рапана - своеобразный деликатес для дельфинов. Они часто появляются в акватории, чтобы полакомиться. Строители даже научились различать черноморского афалина, морскую азовку и белобочку, передает "ТВ Центр".

"Свободного времени у нас очень мало, но в обеденное время мы с большим удовольствием наблюдаем за дельфинами, фотографируем их, и уже практически у каждого строителя есть свой архив, связанный с дельфинами", - рассказала ведущий специалист по экологии Мостоотряда Елена Корнева.

Под наблюдением экологов - 300 видов местной морской фауны и почти полсотни редких птиц. Чтобы стройка не мешала пернатым, специально для них пришлось проводить спецоперацию. Переносить кормушки, строить плоты и гнезда. В более спокойном месте, но недалеко от привычных птицам территорий.

Едва видимые мальки весом в пол грамма - потомство редкого вида рыб. Русских осетров выращивают в специальных инкубаторах. В таких своеобразных яслях они наберутся силы, а в конце июня их выпустят в открытое плавание. Пройдет еще десять лет, прежде чем они сами смогут дать потомство.

За экосистемой в районе строительства следят ученые крупнейших институтов и специалисты нескольких общественных организаций. За два года они взяли около четырех тысяч проб воды и сотни раз замерили уровень шума и вибраций.

Все это часть большой экологической программы. Её задача - не только минимизировать вред природе от строительства. Но и помочь исчезающим видам животных и растений.

Борис Максудов, "ТВ Центр", Крым.