У штаб-квартиры миссии НАТО в Кабуле взорвался снаряд

Теги: нато афганистан Происшествие

В районе штаб-квартиры миссии НАТО в столице Афганистана упал и взорвался снаряд. Это произошло в тот день, когда в городе открылась международная конференция "Кабульский процесс" с участием делегатов из 21 страны. В результате инцидента никто не пострадал.

Взрыв произошел в Кабуле в районе так называемой зеленой зоны, где расположена штаб-квартира миссии НАТО в Афганистане "Решительная поддержка". Об этом сообщает ТАСС.

Это произошло 6 июня, в день, когда в афганской столице открылась международная конференция "Кабульский процесс" с участием делегатов из 21 страны. Взрыв произошел в результате падения снаряда. По предварительным данным, никто не пострадал.

В последние дни в Кабуле было совершено несколько крупных терактов. В частности, 31 мая взрыв прогремел в центре Кабула. Число жертв превысило уже 150 человек. Ответственность за ту вылазку взяла на себя запрещенная в России террористическая группировка "Исламское государство".

Читайте также:

Число жертв теракта в Кабуле выросло до 90 человек

Не менее 18 человек погибли из-за взрывов на кладбище в Афганистане

Россияне не пострадали при взрыве в Кабуле