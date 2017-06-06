Трамп дал задание Тиллерсону восстановить отношения с Россией

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Президент США Дональд Трамп дал задание госсекретарю Рексу Тиллерсону привести отношения с Россией в стабильное состояние и возродить доверие между Вашингтоном и Москвой. Об этом заявил сам глава Госдепа, добавив, что сейчас отношения двух стран находятся на низком уровне.

Глава Госдепа США Рекс Тиллерсон рассказал о задании президента страны Дональда Трампа стабилизировать отношения с Россией. Об этом он заявил в ходе визита в Новую Зеландию, сообщает "Интерфакс".

"Он дал мне ясное распоряжение: вести работу в любом возможном темпе и в тех областях, в которых, как я думаю, мы можем добиться успехов [с Россией]", - сказал Тиллерсон.

По словам госсекретаря, отношения между США и Россией в настоящий момент находятся на низком уровне. Кроме того, Тиллерсон вспомнил о словах Трампа, заявившего, что расследование предполагаемых связей между его предвыборной командой и Россией не должно мешать выстраиванию отношений между Вашингтоном и Москвой.

2 июня, в ходе выступления на бизнес-диалоге "Россия-США" на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) президент России Владимир Путин отметил, что Москва будет продолжать диалог с Дональдом Трампом. Российский лидер добавил, что хорошие отношения выгодны как для России, так и для США. Также Путин призвал американский бизнес помочь Трампу наладить диалог с Россией и восстановить отношения, фундамент которых разрушили всего за пару лет.

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