Законопроект о реновации рекомендован ко второму чтению профильным комитетом ГД

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Профильный комитет Государственной Думы рекомендовал ко второму чтению законопроект о реновации. В ходе работы над документом поступило 144 поправки. Комитет предлагает депутатам ГД принять документ во втором чтении 9 июня.

Комитет Государственной Думы по транспорту и строительству рекомендовал законопроект о реновации ко второму чтению. Об этом сообщил "Интерфакс" со ссылкой на председателя комитета Евгения Москвичева.

По его словам, за период работы над документом от правительства и депутатов поступило 144 поправки. Почти 90 процентов из них приняты, либо частично учтены.

"Около 20 поправок не приняты, это некоторые общего характера или те, которые вносят изменения в концепцию, над которыми надо работать или даже политическое решение принимать", - рассказал глава профильного комитета.

Москвичев заявил, что его комитет рекомендовал Госдуме рассмотреть и принять документ во втором чтении 9 июня.

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